Игрок «Пари НН» Масоэро рассказал, чем Марадона лучше Месси

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал об отношении к легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

«Дело в Диего не как футболисте, а личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно», — заявил футболист клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. В качестве аргумента Масоэро привёл достижения Марадоны для страны в период её бедности, что осчастливило людей после победы на чемпионате мира - 1986.

Напомним, что Марадона стал лучшим игроком мексиканского мундиаля, который завершился вторым золотом в истории аргентинского футбола.