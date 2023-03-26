Камоцци: Рано называть Пиняева звездой

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Его качество и талант очевидны для всех, он – талант. Но рано говорить, что он уже звезда. Это процесс. Его становление займет какое-то время», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой 18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 22 очка.