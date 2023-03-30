Билялетдинов — о Пиняеве: «У нас давно не было таких ярких молодых футболистов»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о будущем форварда «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«О Пиняеве очень много разговоров в последнее время. Наверное, это хорошо, потому что у нас давно не было таких ярких молодых футболистов. Но с другой стороны, парню может вскружить голову такой ажиотаж, поэтому надо быть поспокойнее», — заявил экс-полузащитник российской сборной и «Эвертона» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, рано говорить о возможном переезде Пиняева в Английскую премьер-лигу, поскольку молодой игрок ничего не добился даже на уровне российского футбола. Также Билялетдинов выразил надежду, что Пиняев не угаснет из-за повышенного внимания к его персоне.

Напомним, что в текущей кампании на счету 18-летнего форварда 14 матчей в рамках Премьер-лиги в футболках «Локомотива» и «Крыльев Советов», в которых он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.