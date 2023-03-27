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Защитник «Локомотива» Фассон: «Обращался к психологу из-за травмы «крестов»

27 Марта 2023 • 20:41 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бразильский защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о восстановлении от тяжёлой травмы крестообразных связок. Её он получил всего во втором матче за «красно-зелёных» в сезоне против «Ростова» (2:2).

«Никогда раньше не испытывал такой боли. Я лежал и кричал. Очень неприятные эмоции в виде боли и отчаяния», - делится Фассон с «Матч ТВ».

Напомним, что 21-летний бразилец перебрался в «Локомотив» прошлым летом.

«Вскоре после травмы я даже обратился к психологу, на что он мне ответил, что с такими сложными ситуациями нужно бороться и жить дальше», - добавил игрок, не исключая своего возвращения на поле уже в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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