«Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт

Московский «Локомотив» предложит форварду Артёму Дзюбе новый долгосрочный контракт.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство столичного клуба в ближайшее время обратится к игроку с предложением.

Напомним, что нападающий заключил контракт с «красно-зелёными» в зимнее транферное окно на правах свободного агента до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Нынешний сезон он начинал в турецкой команде «Адана Демирспор», но провел там только два месяца.