Ненахов: «Галактионов — требовательный тренер»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал работу главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Галактионов — требовательный тренер, у которого есть тактика. Он прекрасно вписался как в клуб, так и в команду. Мы его приняли и поэтому команда так начала вторую часть сезона», — приводит слова Ненахова Sport24.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив один ассист.

Напомним, 38-летний специалист возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. После 20 туров «железнодорожники» идут на 11-й строчке в РПЛ, набрав 22 очка.