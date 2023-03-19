Сперцян: «Тикнизян – это усиление для сборной Армении»

Один из лидеров «Краснодара» Владимира Ивича Эдуард Сперцян полагает, что сборная Армении обрела усиление в виде защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Конечно, Тикнизян - это усиление. Он — хороший игрок». – заявил Сперцян «Матч ТВ».

Полузащитник добавил, что теперь, после поражения «Краснодара» от «Локомотива», нужно переключаться на матчи сборной Армении, так как выйти из группы и пробиться на Евро-2024 армяне вполне способны.

Напомним, что Тикнизян впервые был вызван в сборную Армении 7 марта. В отборочной группе на чемпионат Европы 2024 года армяне встретятся с командами Турции, Хорватии, Латвии и Уэльса.