Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова

Известный российский тренер Борис Рапопорт поделился мнением о 18-летнем нападающем «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве, который в товарищеской игре против Ирака (2:0) стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Специалист сравнил Пиняева с легендой «Спартака» Фёдором Черенковым. По мнению Рапопорта, несмотря на большой талант футболиста, он должен получать умеренное количество игрового времени, чтобы не потеряться.

«Я вспоминаю, как здорово начинал играть в молодые годы Фёдор Черенков. Его стали «дёргать» и в одну сборную, и в другую, туда-сюда. А это был суперталантливый игрок! Поэтому к Пиняеву надо бережно относиться. Мы помним, как он в прошлом году заболел», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Также тренер считает, что Пиняеву пока рано уезжать в Европу, так как ему необходимо сначала заматереть путём выступлений в чемпионате России.

Напомним, текущий сезон Пиняев начинал в составе «Крыльев Советов» и перешёл в «Локомотив» только зимой. За две эти команды нападающий провёл в общей сложности 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи.