Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова

30 Марта 2023 • 15:05 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.90 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Известный российский тренер Борис Рапопорт поделился мнением о 18-летнем нападающем «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве, который в товарищеской игре против Ирака (2:0) стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Специалист сравнил Пиняева с легендой «Спартака» Фёдором Черенковым. По мнению Рапопорта, несмотря на большой талант футболиста, он должен получать умеренное количество игрового времени, чтобы не потеряться.

«Я вспоминаю, как здорово начинал играть в молодые годы Фёдор Черенков. Его стали «дёргать» и в одну сборную, и в другую, туда-сюда. А это был суперталантливый игрок! Поэтому к Пиняеву надо бережно относиться. Мы помним, как он в прошлом году заболел», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Также тренер считает, что Пиняеву пока рано уезжать в Европу, так как ему необходимо сначала заматереть путём выступлений в чемпионате России.

Напомним, текущий сезон Пиняев начинал в составе «Крыльев Советов» и перешёл в «Локомотив» только зимой. За две эти команды нападающий провёл в общей сложности 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи.     

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Фёдор Черенков Борис Рапопорт Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:42 · Россия. Премьер-лига
РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов
15:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не люблю смеяться»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил игру «Урала»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:23 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт призвал бережно относиться к Пиняеву, чтобы не повторилась история Черенкова
14:37 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что игрокам выплатят двойные премиальные за победу над «Спартаком» 1
14:33 · Россия. Премьер-лига
Талалаев получит от 4 до 6 окладов после увольнения из «Торпедо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Захарян стал не таким ярким на поле 1
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ермаков считает, что 2DROTS мог бы выступать в Первой лиге
14:14 · Россия. Премьер-лига
Представитель Тюкавина ответил на вопрос об интересе к игроку из Европы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Письмо об упрощении Fan ID направлено правительству – известны детали
14:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Тут сиди!»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Ахмат» ничуть не слабее «Спартака»
Все новости
Рекомендуем