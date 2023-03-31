Кавазашвили — о матче сборной России с легионерами РПЛ: «Пусть будет огромный приз – один миллион евро»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и командой, состоящей из легионеров Российской премьер-лиги.

Ветеран признался, что с удовольствием посмотрит такую встречу, если она будет носить принципиальный характер.

«Нужен ажиотаж, шоу и призы. Пусть будет огромный приз – один миллион евро. Пусть это достанется победителю. Тогда этот матч будет иметь смысл. Хочется, чтобы каждый показывал свой максимум в этой игре», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборная России провела две товарищеские встречи, сыграв вничью с Ираном (1:1) и обыграв Ирак (2:0).