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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о матче сборной России с легионерами РПЛ: «Пусть будет огромный приз – один миллион евро»

31 Марта 2023 • 13:17 Комментировать
Пари НН
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Локомотив Москва
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Через 23 ч. 19 мин.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и командой, состоящей из легионеров Российской премьер-лиги.

Ветеран признался, что с удовольствием посмотрит такую встречу, если она будет носить принципиальный характер.  

«Нужен ажиотаж, шоу и призы. Пусть будет огромный приз – один миллион евро. Пусть это достанется победителю. Тогда этот матч будет иметь смысл. Хочется, чтобы каждый показывал свой максимум в этой игре», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборная России провела две товарищеские встречи, сыграв вничью с Ираном (1:1) и обыграв Ирак (2:0).  

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Сборная России Анзор Кавазашвили
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