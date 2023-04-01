«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Локомотив Москва
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Протокол игры
|15'Дзюба Артём (0:1)
Нигматуллин Артур•Стоцкий Дмитрий•Гоцук Кирилл•Масоэро Лукас Габриэль•Каккоев Никита•Шарипов Альберт•Михайлов Ярослав•Калинский Николай•Сулейманов Тимур•Кротов Вячеслав•Рыбчинский Дмитрий
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Митай Марио•Магкеев Станислав•Погостнов Егор•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Жемалетдинов Рифат•Глушенков Максим•Пиняев Сергей•Дзюба Артём
01 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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