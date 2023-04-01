Комментатору «Матч ТВ» придётся сделать татуировку, посвящённую Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов проиграл спор, в котором шла речь о количестве голов Артёма Дзюбы в «Локомотиве». Теперь Дурасову придётся сделать татуировку о Дзюбе. Правда, речь может пойти о временной татуировке.

«Там никто не говорил, что татуировка должна быть пожизненной, правильно? Я отмазываться начинаю…» - сказал Дурасов со смехом. «Ну, буду бить татуху, посвящённую Дзюбе. ****** [капец], конечно», - добавил комментатор. Видео с его словами опубликовала пресс-служба РПЛ.

Сергей Дурасов считал, что Дзюба забьёт за «Локомотив» до конца сезона менее пяти голов. Форвард уже забил шесть раз.