Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Ростов» зарабатывает так много пенальти.

«Просто «Ростов» достаточно агрессивно действует в штрафной площади. Это стечение обстоятельств. Помню, когда «Рубин» становился чемпионом, у них 70% голов было забито со стандартных положений. Пенальти, угловые и штрафные. Тут хочешь - не хочешь, будут игроки грамотно подставляться», — сказал Билялетдинов.

В матче 20-го тура «Химки» - «Ростов» (0:1) команда Валерия Карпина повторила рекорд чемпионатов России по количеству заработанных пенальти (13). В прошлом сезоне такой же результат показал «Краснодар», а ещё раньше в сезоне 2004 года 13 пенальти заработали «Крылья Советов».

Отметим, всего «Ростов» сыграл в сезоне-2022/23 28 матчей во всех официальных турнирах (Кубок России, Премьер-лига), при этом команда заработала 17 пенальти.