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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов объяснил, почему «Ростов» заработал 13 пенальти в 20 матчах чемпионата России эксклюзив

20 Марта 2023 • 17:50 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Ростов» зарабатывает так много пенальти.

«Просто «Ростов» достаточно агрессивно действует в штрафной площади. Это стечение обстоятельств. Помню, когда «Рубин» становился чемпионом, у них 70% голов было забито со стандартных положений. Пенальти, угловые и штрафные. Тут хочешь - не хочешь, будут игроки грамотно подставляться», — сказал Билялетдинов.

В матче 20-го тура «Химки» - «Ростов» (0:1) команда Валерия Карпина повторила рекорд чемпионатов России по количеству заработанных пенальти (13). В прошлом сезоне такой же результат показал «Краснодар», а ещё раньше в сезоне 2004 года 13 пенальти заработали «Крылья Советов».

Отметим, всего «Ростов» сыграл в сезоне-2022/23 28 матчей во всех официальных турнирах (Кубок России, Премьер-лига), при этом команда заработала 17 пенальти.  


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динияр Билялетдинов РПЛ
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