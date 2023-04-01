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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Дзюба такой игрок, рядом с которым обязательно раскроется Пиняев»

01 Апреля 2023 • 13:39 Комментировать
Пари НН
0:1
Локомотив Москва
1 3.00 X 3.20 2 2.50
1-й тайм

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил вклад Артёма Дзюбы в результаты «Локомотива». Напомним, нападающий забил четыре гола в своих дебютных трёх матчах за «железнодорожников» в чемпионате России. «Локомотив» в целом забил 7 голов в последних трёх играх Премьер-лиги.

«Не было бы Дзюбы – не было бы нескольких голов. Кроме того, Дзюба – такой футболист, рядом с которым обязательно раскроется и Сергей Пиняев», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

18-летний Пиняев в 2023 году забил два гола за клуб и сборную. «Локомотив» уже оторвался от зоны стыковых матчей на три очка. Ловчев также считает, что нынешний состав «железнодорожников» заслуживает более высокого места в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Ловчев Артём Дзюба Сергей Пиняев
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