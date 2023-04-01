Ловчев: «Дзюба такой игрок, рядом с которым обязательно раскроется Пиняев»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил вклад Артёма Дзюбы в результаты «Локомотива». Напомним, нападающий забил четыре гола в своих дебютных трёх матчах за «железнодорожников» в чемпионате России. «Локомотив» в целом забил 7 голов в последних трёх играх Премьер-лиги.

«Не было бы Дзюбы – не было бы нескольких голов. Кроме того, Дзюба – такой футболист, рядом с которым обязательно раскроется и Сергей Пиняев», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

18-летний Пиняев в 2023 году забил два гола за клуб и сборную. «Локомотив» уже оторвался от зоны стыковых матчей на три очка. Ловчев также считает, что нынешний состав «железнодорожников» заслуживает более высокого места в турнирной таблице.