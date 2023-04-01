Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников после победы «железнодорожников» над «Пари НН» (2:0) в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру гостей и результативность Артёма Дзюбы.

- Счет в матче получился неожиданным для вас?

- Неожиданность только в том, что счет крупный, но победа «Локомотива» прогнозируема. Он сейчас выглядит предпочтительнее, чем нижегородцы. И по составу, и по игре. «Локомотив» хорошо играл, использовал свои моменты, так что все закономерно.

- Какой гол вам больше понравился?

- Все голы получились хорошими. Вначале три мяча неплохо забили. Но мне больше понравилось, когда Карпукас прошел, и Дзюба влет ударил. Технически это было сложно исполнить. Да и сам проход Карпукаса хороший. А что касается гола Дзюбы пяткой, не могу сказать, что это было суперкрасиво. Он удачно подставил пятку. Второй гол ему забить было сложнее.

- Не считаете, что Артём как будто переживает вторую молодость?

- Он просто заиграл на своем прежнем уровне. Поэтому и забивает. Я верил, что у него все получится. Если он набрал форму, то, конечно, будет забивать. У Артёма хорошие партнеры. Дзюба правильно сделал, что выдержал паузу, когда искал варианты. Он не пошел в «Торпедо» или «Пари НН». Все-таки «Локомотив» по классу выше. Он с этими партнерами забил уже шесть мячей. Может быть, такими темпами скоро Артём и в гонку бомбардиров ворвется.

- После матча с Пари НН» Дзюба сказал в интервью, что у него с Галактионовым идиллия.Может в этом секрет успешной игры Артёма?

- Может быть и такое. Взаимопонимание с тренером важно. Галактионов понял, как надо использовать Дзюбу, игрок это выполняет. Поэтому все получается.

- Дзюба уже наиграл на продление контракта?

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- Конечно, наиграл. После четырех побед подряд в чемпионате даже вопроса такого не может быть.

- С чем связываете такой удачный рестарт для «Локомотива»?

- С хорошей трансферной политикой, плюс команда хорошо готова физически и функционально. Многое было заложено на сборах. Видно, что ребята неплохо там поработали.

- Можно ли сказать, что команда уже не будет вести борьбу за выживание, если судить по игре?

- За выживание вряд ли. Про переходные матчи еще рано говорить, потому что эта зоне не так далеко. Но «Локомотив» отрывается. Еще одна- две победы, и можно будет выдохнуть.

- Впереди в чемпионате сложный матч с «Зенитом». Этот соперник не приостановит ход «Локомотива»?

- Матч будет серьезный, но «Зенит» сейчас тоже нестабилен. После того, как «Спартак» стал терять очки в каждом матче, питерцы могут расслабиться.

- Игра «Локомотива» после рестарта вас впечатляет?

- Понятно, что Галактионов хочет видеть от команды зрелищный футбол. «Локомотив» только один раз закрывался, когда остался в меньшинстве с «Ахматом». Да и то, были хорошие контратаки, когда «железнодорожники» могли забить и второй. А так, команда играет в атакующий футбол. Тренер хочет оборону компенсировать атакой. Чем меньше обороняться, тем лучше. Сегодня опять на ноль сыграли. Хозяева имели два-три момента, чтобы забить, но сильного давления они не оказывали.

Елена Григорьевская