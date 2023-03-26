Куликов высказался о роли Дзюбы в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов ответил на вопрос о роли нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Дзюба и его роль? Юмор, авторитет — все это есть как на поле, так и в команде», — приводит слова Куликова Sport24.

Напомним, 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» минувшей зимой. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в пяти матчах за «железнодорожников», в которых смог забить четыре мяча и отдать один голевой пас.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю позицию в чемпионате России, имея в своей копилке 22 набранных балла.