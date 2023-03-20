Канчельскис посоветовал Губерниеву попить таблетки

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего его вруном.

Ранее Канчельскис рассказал, что Губерниев запрещал ему критиковать «Зенит» в студии «Матч ТВ», с чем и не согласился журналист.

«Если было, значит, было. Я же не буду сочинять. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».