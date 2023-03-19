Галактионов: «Пиняев показывает, что у российского футбола есть будущее»

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов после волевой победы своей команды над «Краснодаром» в РПЛ (3:2) похвалил своего молодого полузащитника Сергея Пиняева, которому всего 18 лет.

«Пиняев – это один из тех игроков, который на сегодня развивается и показывает, что у российского футбола есть будущее. Иногда у него бывают матчи с перепадами. Но в любом случае Пиняев - топ-приобретение для клуба, которое и даёт нам результат», - рассказал Галактионов пресс-службе «Локомотива».

На счету 18-летнего футболиста, напомним, уже есть один гол в составе «Локомотива» в РПЛ – он поразил ворота «Ахмата» в рамках 19 тура на выезде. Этот гол стал для «железнодорожников» победным, матч завершился со счётом 1:0. Защищает цвета «Локо» Пиняев с прошедшей зимы.