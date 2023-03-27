Канчельскис посоветовал Антону Миранчуку скорее уезжать из России

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис, который в свои молодые годы немало времени провёл чемпионатах Англии и Шотландии, дал совет молодому полузащитнику столичного «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Ему нужно скорее брать билет, бежать на поезд и уезжать играть в Европу. Именно там он будет развиваться дальше, а не здесь. У нас в стране очень тяжело с футболом. Скажу ему как в одном известном фильме: «Беги, Форест, беги», - заявил Канчельскис порталу Metaratings.

Ранее другой бывший российский игрок Дмитрий Булыкин предположил, какой сценарий карьеры для Антона Миранчука был бы наиболее благоприятным как для него, так и для его брата-близнеца Алексея, который неплохо проявляет себя на полях итальянской Серии А.