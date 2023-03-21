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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Не вижу аргументов к возвращению в систему «весна-осень»

21 Марта 2023 • 23:06 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший российский защитник столичных «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин порассуждал над возвращением в РПЛ системы «весна-осень». Именно по такой схеме жил российский футбол до переходного сезона-2011/12. С тех пор в России играют в футбол по системе «осень-весна».

«Нет смысла просто так переходить на систему «весна-осень». Мы в 2011 году мы перешли на «осень-весну»: стало лучше или нет — до сих пор непонятно», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что для такого шага нужны веские аргументы, однако таких он на данный момент совсем не видит.

Ранее опытный российский тренер Анатолий Бышовец назвал главный минус текущей системы проведения российских профессиональных чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Роман Шишкин
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