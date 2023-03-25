Галактионов рассказал, уговаривал ли он Баринова остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, уговаривал ли он полузащитника Дмитрия Баринова остаться в команде минувшей зимой, учитывая имевшийся интерес к 26-летнему футболисту со стороны других клубов.

Наставник назвал Баринова важным игроком для «Локомотива», при этом отметив, что остаться в клубе он его не уговаривал.

«Естественно, Дмитрий, как капитан команды, он лидер, необходим и нужен. Но такого, чтобы уговаривать игрока, не было. Естественно, есть диалоги. Самое главное — спрос и предложение, и желание самого игрока», — цитирует Галактионова Sport24.

В нынешнем сезоне Барионов провёл в составе «железнодорожников» 25 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста был заинтересован турецкий «Бешикташ», однако сторонам не удалось договориться о стоимости трансфера.