Пономарёв: «Баловать молодых ребят сумасшедшими суммами — это разврат»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о нынешнем поколении российских игроков.

Ветеран считает недопустимым платить большие зарплаты молодым футболистам, которые ещё не достигли определённого уровня.

«Баловать молодых ребят сумасшедшими суммами, которым по 21-22 года — недопустимо. Это разврат, который их портит», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Эксперт выразил надежду на то, что в ближайшее время смогут раскрыться талантливые игроки из нашей страны, отметив, что пока в клубах РПЛ блистают легионеры, а российские футболисты ничем друг от друга не отличаются, представляя из себя серую массу.