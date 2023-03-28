Сычёв: «У «Локомотива» есть характер»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал победную серию «железнодорожников» в РПЛ, которая насчитывает три матча.

«Рад за ребят. Да, матчи складывались непросто, но у команды есть характер. Видно, что тренер держит команду под контролем. Думаю, что дальше будет лучше. Я прогнозировал голы Дзюбы — он помогает. Еще рад за Серёжу Пиняева», — приводит слова Сычёва «Чемпионат».

Также эксперт признался, что рад выходу «Локомотива» из зоны стыковых матчей.

После 20 туров столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка.