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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард сборной Ирака Аль-Боеса: «Против Пиняева было особенно трудно играть» эксклюзив

29 Марта 2023 • 13:01 Комментировать
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Локомотив Москва
01.04 14:00

Нападающий сборной Ирака Шихаб Аль-Боеса в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление своей команды в товарищеской игре против сборной России. Напомним, матч завершился победой команды Валерия Карпина (2:0)

«Это был очень хороший матч для сборной Ирака. В первом тайме мы вообще могли забить, это было бы историческим событием. Теперь мы сможем извлечь опыт из игры против такого сильного соперника. Я разговаривал со своими друзьями из сборной, они отметили отличную атмосферу в Санкт-Петербурге, им очень понравился этот опыт. Все в восторге».

Кто понравился в сборной России?

«Автор второго гола Пиняев. Быстрый и настойчивый игрок, против него было особенно трудно. Ещё мне понравился высокий нападающий (Александр Соболев), в первом тайме он был незаметен, но в нужный момент помог команде забить».

Вы сказали, что сборной Ирака поможет эта игра, чем?

«Любой матч с сильным соперником помогает команде быть лучше. У нас серьёзные амбиции, мы хотим попасть на следующий чемпионат мира. У сборной Ирака не очень много матчей с такими сильными сборными, как Россия. С европейской сборной мы вообще не играли очень давно. Такой опыт не пройдёт зря!»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Сборная Ирака Сергей Пиняев Шихаб Аль-Боеса
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