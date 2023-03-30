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Смородская: «Пиво надо возвращать на стадионы — это золотая жила»

30 Марта 2023 • 19:01 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.90 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Бывший руководитель столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Неоднократно говорила, что запрет на продажу алкоголя на стадионе — вредительство. Всем от этого хуже. Выпить в хорошей компании — прекрасное дело. Пиво обязательно надо возвращать на стадионы — это золотая жила», — заявила Смородская, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По её мнению, эта мера будет актуальна при текущей ситуации со слабой посещаемостью матчей Премьер-лиги, что может привести к повышению интереса.

Напомним, что запрет на продажу пива спортивных объектах и мероприятиях действует с 2005 года. Поддержку данной реформе также выразил и президент РФС Александр Дюков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская
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