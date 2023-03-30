Смородская: «Пиво надо возвращать на стадионы — это золотая жила»

Бывший руководитель столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Неоднократно говорила, что запрет на продажу алкоголя на стадионе — вредительство. Всем от этого хуже. Выпить в хорошей компании — прекрасное дело. Пиво обязательно надо возвращать на стадионы — это золотая жила», — заявила Смородская, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По её мнению, эта мера будет актуальна при текущей ситуации со слабой посещаемостью матчей Премьер-лиги, что может привести к повышению интереса.

Напомним, что запрет на продажу пива спортивных объектах и мероприятиях действует с 2005 года. Поддержку данной реформе также выразил и президент РФС Александр Дюков.