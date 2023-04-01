Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока марта

Болельщики московского «Локомотива» выбрали лучшего игрока прошедшего марта. Им стал молодой полузащитник «железнодорожников» и сборной России Сергей Пиняев, делится клубная пресс-служба.

Напомним, что Пиняев стал автором гола «Локо» в выездном матче против грозненского «Ахмата» в рамках 19 тура. В той встрече подопечные Михаила Галактионова одержали трудовую победу вдевятером и увезли из Грозного три очка. Всего у «Локомотива» три победы с трёх мартовских турах РПЛ, благодаря ним московский клуб поднялся с 14 на 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

Отметим, что Пиняев пополнил «Локомотив» прошедшей зимой, до этого он был игроком самарских «Крыльев Советов». На счету молодого футболиста в текущем сезоне четыре гола за клубы и один – в контрольном матче за национальную сборную России.

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