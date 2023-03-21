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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Дзюба и Галактионов лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона!»

21 Марта 2023 • 16:33 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал трёх лучших игроков 20-го тура РПЛ.

«Константин Тюкавин — третий, Фёдор Чалов — второй, а первое место за Артёмом Дзюбой и Михаилом Галактионовым. Эти двое лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона!» — написал Радимов в своем телеграм-канале.  

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу в пяти матчах за «Локомотив». После 20 туров «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Владислав Радимов Артём Дзюба Михаил Галактионов Фёдор Чалов Константин Тюкавин
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