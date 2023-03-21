Радимов: «Дзюба и Галактионов лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона!»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал трёх лучших игроков 20-го тура РПЛ.

«Константин Тюкавин — третий, Фёдор Чалов — второй, а первое место за Артёмом Дзюбой и Михаилом Галактионовым. Эти двое лучшие не только в прошедшем туре, но и по всей весенней части сезона!» — написал Радимов в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу в пяти матчах за «Локомотив». После 20 туров «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка.