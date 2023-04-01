Кавазашвили - о Дзюбе: «Думаю, «Пари НН» сейчас кусает локти»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Эксперт отметил, что те команды, которые отказались от услуг форварда, допустили большую ошибку, а «Локомотив» почувствовал ещё несколько лет он будет играть как молодой парень.

«Думаю, «Пари НН» сейчас кусает локти, но «Локомотив» намного богаче и авторитетнее. Поэтому Артему тоже повезло», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее транферное окно. На его счету уже шесть забитых мячей в Российской премьер-лиге.