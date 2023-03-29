Бышовец: «Я не вижу причин, почему не надо оформлять паспорт болельщика»

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался об оформлении паспорта болельщика.

«Я думаю, что именно погода — это большое препятствие для похода на футбол. Я не вижу причин, почему не надо оформлять паспорт болельщика. Это безопасность, это ограничит выходки фанатов», — заявил известный специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, плохая посещаемость первых туров была связана с холодными месяцами года, также выразив мнение, что могли повлиять зрелищность матчей и качество игр.

Напомним, что с начала текущего года система паспорта болельщика начала действовать на стадионах всех команд Российской премьер-лиги, что привело к падению посещаемости матчей.