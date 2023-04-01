Пименов сравнил Пиняева с Кварацхелией

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов сравнил 18-летнего нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева с футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Его можно сравнить с Кварацхелией. Хвиче, к тому же, очень повезло с отъездом в такой сильный «Наполи». Раскрылся там, потому что команда играет в «его футбол». Окажись он в «Милане», это был бы другой Кварацхелия», — цитирует Пименова «КП Спорт».

Также Пименов заявил, что не боится хвалить Пиняева, так как молодой игрок мог зазвездиться в возрасте 15-16 лет, однако он преодолел этот этап.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» и «Крылья Советов» в общей сложности 21 матч, забив пять голов и отдав три результативные передачи.