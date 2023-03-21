Генич считает, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой

Известный комментатор Константин Генич высказался о том, продлит ли «Локомотив» контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Напомним, 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» минувшей зимой и подписал трудовой договор до конца текущего сезона.

«У них сейчас конфетно-букетный период. Клуб и футболист друг другом максимально довольны. Артём – молодец. Думаю, место в РПЛ «железнодорожники» сохранят, бонусы свои Артём получит, все будут довольны и контракт ему предложат», — цитирует Генича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах за «Локомотив», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 4 миллиона евро.