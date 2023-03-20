Экс-тренер «Локомотива» Николич анонсировал возвращение в футбол

Бывший сербский тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что с нового сезона вернётся к тренерской деятельности.

«Будет, всё будет. Месяц-два и будет договорённость. С нового сезона у меня будет клуб», - рассказал Николич «Спорт-Экспрессу».

Вопрос о том, в какой стране находится его будущий клуб, Николич оставил без ответа.

«Осталось совсем чуть-чуть. Всё увидите», - добавил специалист.

Марко Николич, напомним, пришёл в «Локомотив» в мае 2020 года, а ушёл в октябре 2021 года, а после – нигде не тренировал.

До «Локомотива» специалист трудился в чемпионатах родной Сербии, Словении и Венгрии.