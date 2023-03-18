Карпукас показал четвёртый результат по числу отборов за матч в истории РПЛ

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас делает в среднем 4,3 отбора за матч в текущем сезоне РПЛ. А это является четвёртым результатом в истории Премьер-лиги, сообщает статистический портал Opta. Портал, отметим, ведёт статистику по этому показателю с 2009 года.

Чаще, чем Карпукас, отборы в сезоне совершали только три игрока чемпионата России в разные годы. Первое место рейтинга у Яна Тигорева из «Томи» в сезоне-2011/12 с показателем 4,8 отбора за матч. Второе место и показатель 4,6 отбора за игру – у бывшего защитника «Анжи» и «Локомотива» Андрея Ещенко в сезоне-2012/13. На третьем месте Игорь Шитов из «Мордовии» в сезоне-2015/16 и 4,5 отбора в среднем за матч.