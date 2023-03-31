Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на очередной тур чемпионата России.

- Тур откроется матчем «Динамо» - «Сочи». Какие ожидания от этой игры?

- «Сочи» переживает период становления. В команду пришел Бердыев со своими требованиями, схемой. Под это нужны определенные футболисты. Пока у него не очень получается. Но и «Динамо» в этом сезоне не особо радует. Играют «бело-голубые» эпизодами. Могут минут 15-20 показать хороший футбол, а потом все пропадает. В матче нет явного фаворита, но хозяева будут иметь какое-то преимущество из-за того, что играют дома. Пауза должна пойти на пользу сочинцам. Команда соберется, Бердыев укрепит свои принципы, и гости должны показать хороший футбол.

- Насколько сложно «Локомотиву» придется в Нижнем Новгороде, или удачный отрезок в чемпионате продолжится?

- В «Локомотиве» собраны очень хорошие футболисты. В том, что у команды не получалось, вина тренера, который не мог найти взаимопонимание с игроками. Сейчас все поменялось. Вроде бы понимание наладилось. Если бы не места в турнирной таблице, фаворитом я назвал бы «Локомотив». Понятно, что он будет иметь преимущество в матче с нижегородцами.

- «Спартак» может потерять очки в матче с «Ахматом», или после «Оренбурга» этого не допускаете?

- Может, «Спартак» не так ярко проявил себя после зимней паузы. Хотелось бы, чтобы команда навязала борьбу «Зениту», но пока не получается. Сейчас наступило такое время, что надо переламывать ситуацию. Если игра наладится, то это пойдет на пользу нашему футболу. Потому что пока только «красно-белые» могут создать интригу в чемпионате. А если говорить о предстоящем матче, в «Ахмат» пришел Ташуев. Он обыграл «Зенит» в Питере. У него есть своя философия футбола, но как игроки будут выполнять его требования, не известно. Ташуев умеет ставить игру. Поэтому «Спартаку» не будет легко в субботу.

- «Урал» проиграл «Динамо» в прошлом туре, но в целом выступает хорошо. Сможет ли отнять очки у «Зенита»?

- «Зениту» надо выиграть, и он приложит все силы для этого. Если «Урал» выстоит, то интрига еще больше возродится. Но думаю, что питерцы постараются этого не допустить, не оступиться, и попытаются доказать, что осечка с ЦСКА была случайностью. Я не жду сюрпризов в этом матче. Хозяева сильнее по составу, играют дома, и им надо переламывать ситуацию.

- Какого результата ожидать в матче «Крылья Советов» - «Оренбург», учитывая, что гости выиграли у «Спартака» туром ранее?

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- С уходом Писарского командная игра в завершающей стадии атак у «Оренбурга» хромает. Но за счет средней линии он играет неплохо. Но и у «Крыльев Советов» такая же тенденция. Уходят ведущие футболисты, но команда все равно старается показывать свой стиль и хорошую игру. Если самарцы приложат максимум усилий в этом матче, то шансы у них есть. А так, «Оренбург» имеет преимущество.

- В матче «Химки» - «Краснодар» для вас есть интрига?

- Понятно, что «Краснодар» является фаворитом. У «быков» командная игра совпадает с желанием руководства. Чего не скажешь о «Химках». Идут пертурбации игроков в составе, команда постоянно перестраивается, и это не идет на пользу. Гогниев старается привить свой стиль, но на сегодня эта схема не работает. В эту схему в РПЛ никто не может играть. Есть объективные причины этому. Но он все равно пытается играть в эту схему. Пока не получается. Поэтому предпочтение в этом матче отдаю «Краснодару».

- ЦСКА тяжело придется в гостях у «Факела»?

- «Факел» - домашняя команда и в родных стенах может дать бой любому сопернику. По составу ЦСКА мастеровитее, плюс недавно «Зенит» обыграл. Правда, потом «армейцы» проиграли любителям в товарищеском матче. Вот такой у ЦСКА футбол. Могут чемпиона обыграть и проиграть любителям. Не думаю, что команды будут играть в закрытый футбол. Они предпочтут искать счастье в атаке. Матч будет зрелищный, с обилием моментов для взятия ворот. А уж там, как нападающие ими воспользуются.

- В матче «Ростов» - Торпедо» все очевидно?

- Мне жалко «Торпедо». Надо было усиливаться, чтобы соответствовать РПЛ. А сейчас убрали Талалаева и пригласили испанца. Он не знает команду, зачем ему доверять? Лучше бы вторые тренеры довели сезон до конца. Не понимаю, что руководство ждет от этого назначения. Но в любом случае, когда приходит новый тренер, футболисты хотят себя проявить и доказать, что заслуживают место в основе. Возможно, со стороны «Торпедо» будет какой-то всплеск. «Ростов» тоже не в лучшем состоянии. А свое место в турнирной таблице команда занимает, потому что календарь удачно совпал. Плюс «Спартак» проиграл, что позволило обойти его. Но ростовчанам надо нащупать свою игру. Они могут показывать хороший футбол. Отрадно, что там в составе выходится много россиян, и Карпин с этим составом борется за призовые места. Им необходимы три очка. Так что простой игры не жду.

Елена Григорьевская