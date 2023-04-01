Пари НН - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Заключительный отрезок РПЛ открывается матчем «Пари НН» - «Локомотив». Сегодня сыграют конкуренты в битве за выживание, как казалось по итогам летнее-осенней части сезона. Тем не менее, по первым матчам нового года кажется, что всё уже не так. Москвичи выдали лучший старт и готовы окончательно отдалиться от четверки неудачников, куда откатился сегодняшний противник после трех поражений подряд. Команда Михаила Галактионова сегодня фаворит.

Саму игру в 14:00 покажут каналы «Матч Премьер», Arena Sport 3 BiH, Arena Sport 4 Croatia и Arena Sport 3 Serbia. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.