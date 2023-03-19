Нагорных: «Сегодня «Локомотив» - серьёзная угроза для любого соперника»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных похвалил свою команду после волевой победы в рамках Премьер-лиги над «Краснодаром» - 3:2. Напомним, что в центральном матче первого игрового дня 20 тура РПЛ подопечные Михаила Галактионова отыгрались, уступая по ходу встречи «быкам» Владимира Ивича 0:2.

«Сегодня «Локомотив» представляет серьёзную угрозу любому сопернику. А наш матч с «Краснодаром» — то, что нравится болельщикам», - рассказал Нагорных «Чемпионату».

Функционер добавил, что его команда показала два абсолютно разных тайма во вчерашнем матче, а во время предсезонных сборов в команду был заложен очень большой потенциал.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» может продолжить победный ход, так как в соперники «железнодорожникам» попадёт бывший клуб Галактионова - «Пари НН».