Камоцци: «Дзюба заслужил звание лучшего игрока месяца»

Франко Камоцци, бывший помощник Леонида Федуна в «Спартаке», отреагировал на получение Артёмом Дзюбой награды лучшего игрока РПЛ в марте.

«Дзюба заслужил звание лучшего игрока месяца чемпионата России, я согласен с итогами голосования. В марте Дзюба принес много пользы «Локомотиву», — заявил итальянский функционер в интервью изданию «РБ Спорт». Камоцци отметил, что Дзюба большой игрок, который не должен оставаться без команды, поэтому, по мнению эксперта, хорошо, что Артём вернулся в российский футбол.

Напомним, что Дзюба провёл три игры в футболке «Локомотива» в марте, забив четыре мяча при одном ассисте. Это позволило «железнодорожникам» выиграть все три встречи и подняться на 11-е место в турнирной таблице.