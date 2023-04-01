Карпукас высказался о победе «Локомотива» над «Пари НН»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о победе над футбольным клубом «Пари НН» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что команда очень рада этой победе, ведь сейчас необходимо набирать очки в каждом матче, и игроки хотят сохранить свой настрой до конца чемпионата.

«Тренерский штаб обратил наше внимание на определенные детали, нюансы. Впрочем, так происходит перед каждой игрой», - приводит слова игрока Sport24.

«Локомотив» имеет четырёхматчевую победную. В следующем туре столичный клуб сыграет против «Зенита».