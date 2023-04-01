Мостовой похвалил Дзюбу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы, который в матче 21-го тура РПЛ отметился дублем в ворота «Пари НН» (4:0).

Эксперт отметил, что ему хочется посмеяться над теми людьми, которые не верили в форварда, ведь многие, персоны, которые дают комментарии, просто не разбираются в футболе.

«В нашем чемпионате Дзюба может спокойно играть еще лет 5, если захочет. Дзюба не нужен сборной? В данный момент он пригодился бы любой команде РПЛ и сборной тоже», - заявил Дзюба в разговоре с «РБ Спорт».

На счету Дзюбы, который подписал с «Локомотивом» в зимнее транферное окно, уже шесть забитых мячей.