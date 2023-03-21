Магкеев: «Дзюба — важный игрок для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о своём одноклубнике Артёме Дзюбе, который пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года.

Напомним, что за «Локомотив» 34-летний нападающий успел провести пять матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

«Все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву», приносит результат. Артём — важный игрок для команды», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «красно-зелёные» расположились на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч «Локомотив» проведёт в начале апреля против «Пари НН».