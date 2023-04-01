Галактионов – седьмой тренер, выигравший четыре стартовых матча чемпионата России у руля новой команды

«Локомотив» радует своих фанатов. Весной «железнодорожники» выиграли все четыре матча Премьер-лиги, оказавшись сильнее «Ростова», «Ахмата», «Краснодара» и «Пари НН».

Как сообщает Opta, Михаил Галактионов стал только седьмым тренером, который выиграл четыре своих стартовых матча чемпионата России у руля новой команды. Ранее это делали Адамас Голодец («Динамо»), Валерий Газзаев (ЦСКА), Станислав Черчесов («Спартак»), Андре Виллаш-Боаш, Роберто Манчини и Сергей Семак (все – «Зенит»).

Чтобы установить абсолютный рекорд, Галактионову нужно выиграть с «Локомотивом» следующие три матча – против «Зенита», «Оренбурга» и ЦСКА. С шести тренерских побед в чемпионате России начинали Голодец и Виллаш-Боаш.