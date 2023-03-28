Слуцкий рассказал, в какой клуб он точно не пойдёт работать

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, находящийся в настоящий момент без работы, рассказал, какие команды он точно не возглавит.

«Точно не собираюсь работать в проекте, который неинтересен и недлинный, без перспективы. Это вопрос диалога», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кроме того, тренер выразил мнение, что известный итальянский специалист Антонио Конте сам решил покинуть «Тоттенхэм», спровоцировав своё увольнение по ходу текущего месяца.

Напомним, что Слуцкий известен по своей работе в ЦСКА и сборной России. Последним клубом именитого тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.