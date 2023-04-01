Дзюба рассказал об отношениях с Галактионовым

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своих отношениях с главным тренером столичного клуба Михаилом Галактионовым.

Форвард отметил, что они нашли общий язык уже при первой встрече и сразу начали понимать друг друга, и назвал отношения «идиллией».

«Безумно уважаю его, ценю, он очень сильный тренер, который уже доказывает, что он большой специалист. Пришел в большой клуб и не то что показывает результат, а импонирует то, как он раскрывает ребят», - цитирует форварда «РБ Спорт».

«Локомотив» после прихода Галактионова выбрался из зоны стыков и на данный момент у «железнодорожников» четырехматчевая победная серия.