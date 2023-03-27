Сенников сравнил Пиняева с Сычёвым и Измайловым

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников назвал двух игроков, которых ему больше всех напоминает молодой российский полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев.

«Пиняев напоминает мне молодого Дмитрия Сычёва. Или даже больше Марата Измайлова, наверное. Марат тоже рано попал в сборную. Самое главное, чтобы продолжил в том же духе», - цитирует Сенникова портал Metaratings.

Напомним, что вчера Пиняев стал автором первого гола в исполнении сборной России в ворота сборной Ирака. Игра прошла на питерской «Газпром Арене» и завершилась со счётом 2:0.

«Пиняев – молодой парень с эмоциями, ему хочется играть, доказывать. Он на кураже», - добавил Сенников.