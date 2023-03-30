Канчельскис: «Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о признании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы лучшим игроком РПЛ по итогам марта.

Напомним, что в текущем месяце 34-летний форвард провёл за «железнодорожников» три игры, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По мнению Канчельскиса, Дзюба заслужил эту награду, а молодым игрокам российского чемпионата должно быть стыдно, что лучшим признаётся столь возрастной футболист.

«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артёма квалифицированным футболистом. Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля нынешнего года. В общей сложности за «железнодорожников» нападающий успел провести пять матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.