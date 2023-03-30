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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба»

30 Марта 2023 • 12:04 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
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01.04 14:00

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о признании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы лучшим игроком РПЛ по итогам марта.

Напомним, что в текущем месяце 34-летний форвард провёл за «железнодорожников» три игры, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По мнению Канчельскиса, Дзюба заслужил эту награду, а молодым игрокам российского чемпионата должно быть стыдно, что лучшим признаётся столь возрастной футболист.

«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артёма квалифицированным футболистом. Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля нынешнего года. В общей сложности за «железнодорожников» нападающий успел провести пять матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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