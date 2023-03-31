Мостовой: «У Пиняева большое будущее, главное, его не перехвалить»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Эксперт считает, что молодой россиянин обладает необходимыми качествами для того, чтобы заиграть в Европе. По мнению Мостового, у Пиняева большое будущее.

«Он здорово играет. Качества, которыми наградила его природа, есть не у всех – резкость, взрыв. Конечно, он ими пользуется и правильно делает. Главное, его не перехвалить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в товарищеском матче сборной России против Ирака (2:0) Пиняев забил гол, став самым молодым автором забитого мяча в истории национальной команды. В текущем сезоне нападающий провёл за «Крылья Советов» и «Локомотив» в общей сложности 21 матч, забил пять голов и трижды ассистировал своим партнёрам.