Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «У Пиняева большое будущее, главное, его не перехвалить»

31 Марта 2023 • 16:21 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.10 X 3.30 2 2.40
Через 20 ч. 11 мин.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Эксперт считает, что молодой россиянин обладает необходимыми качествами для того, чтобы заиграть в Европе. По мнению Мостового, у Пиняева большое будущее.

«Он здорово играет. Качества, которыми наградила его природа, есть не у всех – резкость, взрыв. Конечно, он ими пользуется и правильно делает. Главное, его не перехвалить», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что в товарищеском матче сборной России против Ирака (2:0) Пиняев забил гол, став самым молодым автором забитого мяча в истории национальной команды. В текущем сезоне нападающий провёл за «Крылья Советов» и «Локомотив» в общей сложности 21 матч, забил пять голов и трижды ассистировал своим партнёрам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.95 3.65 2.35
Видео
01.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
2.18 3.65 3.25
Видео
01.04.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.65 4.30 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Марта
17:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов поддержал идею матча сборной России и команды легионеров РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Ахматом»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Кипрский агент: «Кокорин хочет остаться в «Арисе», он тут лучший игрок» эксклюзив
17:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Думаю, Захарян соберётся и выйдет на уровень»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Мы с Карпиным никогда не ссорились»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о шансах «Торпедо» не вылететь: «Если ещё пару технарей запишут…»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «У Пиняева большое будущее, главное, его не перехвалить»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал лучшего тренера России прямо сейчас
15:56 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы будем играть против «Крыльев», а не Писарского»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил на вопрос о граффити с украинцем Зинченко
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Многие клубы проявляют интерес к Мойзесу»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Дюков: «У Малкома и Клаудиньо должно появиться российское футбольное гражданство»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Известен бюджет «Спартака» на 2023 год 2
15:04 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что в клуб по Гойковичу никто не обращался
14:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев высказался о Путине
Все новости
Рекомендуем