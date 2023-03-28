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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Пиняев — будущее российского футбола»

28 Марта 2023 • 13:05 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре 18-летнего нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Напомним, в товарищеском матче национальной команды против Ирака (2:0), который состоялся 26 марта, Пиняев отметился своим дебютным голом в составе сборной России.

«Пиняев здорово показал себя в матче с Ираком, плюс в «Локомотиве» он сейчас здорово смотрится. Не боится ничего, берёт на себя игру. Думаю, что это будущее российского футбола», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что Пиняев перешёл в «Локомотив» по ходу нынешнего сезона из самарских «Крыльев Советов». В общей сложности за две эти команды футболист провёл в текущем розыгрыше РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Александр Тарханов Сергей Пиняев
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