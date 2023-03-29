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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба прокомментировал статус лучшего игрока марта в РПЛ

29 Марта 2023 • 19:51 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.95 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Российский форвард «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал своё недавнее достижение – его признали игроком марта в Российской премьер-лиге.

«Благодарю всех за то, что голосовали за меня. Очень приятно, спасибо. Особенно поздравлю с этой наградой всех, кто всегда со мной рядом и поддерживает меня. Сегодня мы порадуемся, а уже завтра будем стремиться к новым вершинам. Всё только начинается», - рассказал Дзюба в видеообращении в социальных сетях.

Напомним, что на счету Дзюбы в марте-месяце – четыре гола. Три из них он отправил в ворота «Ростова» (3:1) в выездном матче 18 тура, ещё один раз Дзюба забил в ворота «Краснодара» в 20 туре. Тот матч завершился волевой победой «железнодорожников» - 3:2.

Благодаря успехам «Локомотив» за три тура поднялся на 11 место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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