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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «У Пиняева есть всё, чтобы стать лидером «Локомотива»

29 Марта 2023 • 16:00 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.95 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлениях нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Напомним, в товарищеском матче между сборными России и Ирака (2:0) Пиняев отметился своим дебютным голом в футболке национальной команды.

По мнению Булыкина, 18-летний футболист имеет все качества для того, чтобы стать лидером «Локомотива». Эксперт считает, что игра за сборную способна окрылить Пиняева.   

«Думаю, что сейчас Пиняев будет пытаться занимать лидерские позиции в «Локомотиве» и пытаться стать игроком основы. Конечно, игра в сборной – мощный импульс для любого», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Отметим, что текущий сезон Пиняев начинал в качестве игрока «Крыльев Советов» и перешёл в «Локомотив» только зимой. За две эти команды нападающий провёл в общей сложности 21 матч, забив пять голов и трижды ассистировав своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Булыкин Сергей Пиняев
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