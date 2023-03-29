Булыкин: «У Пиняева есть всё, чтобы стать лидером «Локомотива»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлениях нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Напомним, в товарищеском матче между сборными России и Ирака (2:0) Пиняев отметился своим дебютным голом в футболке национальной команды.

По мнению Булыкина, 18-летний футболист имеет все качества для того, чтобы стать лидером «Локомотива». Эксперт считает, что игра за сборную способна окрылить Пиняева.

«Думаю, что сейчас Пиняев будет пытаться занимать лидерские позиции в «Локомотиве» и пытаться стать игроком основы. Конечно, игра в сборной – мощный импульс для любого», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Отметим, что текущий сезон Пиняев начинал в качестве игрока «Крыльев Советов» и перешёл в «Локомотив» только зимой. За две эти команды нападающий провёл в общей сложности 21 матч, забив пять голов и трижды ассистировав своим партнёрам.