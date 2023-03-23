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Евсеев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»

23 Марта 2023 • 19:32 Комментировать
Пари НН
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Локомотив Москва
01.04 14:00

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника «Пари НН». Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что нижегородский клуб может отправить в отставку Артёма Горлова. Кандидаты на его замену — Вадим Евсеев и Андрей Талалаев.

«Могу ли возглавить «Пари НН»? Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород. Шучу ли я? Какие шутки? Вы спросили, а я ответил», — приводит слова Евсеева Sport24.

После 20 туров «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 набранных очков. Предстоящим соперником команды Горлова станет «Локомотив», встреча пройдет 1 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев Пари НН
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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