Агент рассказал о желании «Локомотива» сохранить Миранчука, Баринова и Жемалетдинова

Агент Вадим Шпинёв рассказал о том, как продвигаются переговоры игроков «Локомотива» Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука с московским клубом по продлению действующих соглашений.

По словам Шпинёва, «Локомотив» хочет сохранить своих футболистов, но переговоры будут проходить спокойно и не спеша.

«Процесс пошёл, но это большая и кропотливая работа. Рассматриваются взаимоприемлемые варианты — проговариваем так, чтобы было хорошо и клубу, и футболистам», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Отметим, что срок действия контрактов Миранчука, Баринова и Жемалетдинова рассчитан до лета 2024 года.